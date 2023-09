El departament de Salut començarà a vacunar contra la grip i la covid els usuaris de residències a finals d'aquest mes de setembre i a partir del 15 d'octubre ho farà en majors de 60 anys, població vulnerable o amb factors de risc i professionals. Així ho ha especificat el conseller Manel Balcells, després que aquest dimarts es va anunciar que la campanya de vacunació s'avançava una setmana abans del previst. La vacuna d'Hipra contra la covid, però, no arribarà per a la primera tongada de dosis, donat que cal adaptar-la a les noves soques. Pel que fa a la bronquiolitis, a partir d'octubre es començarà a immunitzar els nens que neixin aquell mes, i també s'aplicarà a aquells que han nascut en el darrer mig any.

L'avançament de la campanya de vacunació es va fer públic un cop s'ha detectat un augment lleuger de casos de covid, amb una taxa que ronda els 130 casos per cada 100.000 habitants a l'Atenció Primària, tres dels quals necessiten hospitalització, segons va fer públic dimarts el Ministeri de Sanitat. "La vacunació contra grip i covid començarà a finals de setembre a les residències, i el 15 d'octubre passarem a tota la població major de 60 anys, els més vulnerables en factor de risc i els professionals", ha detallat Balcells en una visita a Granollers. Sobre la vacuna d'Hipra, el conseller ha destacat que no arribarà a temps per a la primera tongada de dosis. "Divendres tenim una reunió amb ells, però per a les primeres dosis de vacunes no la tenen adaptada, i confiem que aviat la tinguin per a poder-la fer servir", ha afegit. En declaracions prèvies a RAC1, el conseller ha explicat que aquesta tardor també arrencarà el procés per protegir els nadons envers la bronquiolitis. “La immunització començarà el mes d’octubre i cobrirà tots els nadons nascuts en els propers sis mesos i també els que van néixer sis mesos enrere”, ha apuntat Balcells, que ha remarcat que aquest procés consistirà en implantar en els petits les defenses necessàries per a combatre aquesta patologia. "No és una vacuna perquè el que fem és posar directament la immunoglobulina de la bronquiolitis", ha remarcat. En aquest mateix sentit, ha detallat que els futurs pares i mares rebran informació abans del part i podran decidir si volen que els petits rebin aquesta punxada. "Serà com amb la prova del taló, la posarem als nounats al mateix hospital on neixin", ha assegurat Balcells. Així, ha afegit que els petits nascuts entre maig i octubre d’aquest 2023 rebran aquesta protecció durant les revisions pediàtriques que facin als seu CAP de referència. "Són 14 milions d'euros de pressupost que valen molt la pena", ha apuntat.