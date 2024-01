L’executiva de Junts ha donat llum verda aquest dilluns a l’expulsió de la diputada Cristina Casol després que fos arxivada la seva denúncia per assetjament per raó de sexe, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat l’ACN. Segons diverses fonts presents a la reunió de l’executiva, la proposta d’exclusió feta per la permanent ha estat aprovada per majoria de l’òrgan, tot i que hi ha hagut vuit vots en contra. Un cop rebut l’aval, haurà de ser la direcció del grup parlamentari, encapçalada per Albert Batet, qui executi la decisió. Tal com va explicar l’ACN la setmana passada, Casol no renunciarà a la seva acta i es mantindrà com a diputada no adscrita l’any que queda de legislatura.

La decisió de l'executiva del partit, que s'ha reunit aquest dilluns durant més de dues hores, arriba després que l'Oficina d'Igualtat del Parlament arxivés la denúncia per assetjament de Cristina Casol per manca de proves, tot i que l'informe parlava de "masclismes" en el funcionament del grup parlamentari. Arran d'aquest arxivament, fins a 26 dels 32 diputats de Junts al Parlament van traslladar a través de diferents espais la petició de renúncia de Casol. Vint ho van fer en una carta a Jordi Turull, Albert Batet i Mònica Sales. La proposta d'expulsió feta per la direcció permanent de Junts se circumscriu a la direcció del grup parlamentari, i no de l'executiva, de la qual Cristina Casol continua formant part, com també ho fa la secretària segona de la Mesa, Aurora Madaula. Tal com va explicar l'ACN la setmana passada, Cristina Casol no dimitirà i mantindrà la seva acta com a diputada no adscrita al Parlament de Catalunya durant l'any que queda de legislatura. Així ho ha reiterat també aquest dilluns a la reunió de l'executiva, que ha estat tensa. Afí a Borràs Cristina Casol és un dels membres de l'executiva afins a la presidenta de Junts, Laura Borràs. La pugna interna entre sectors també s'ha traslladat aquest dilluns a la reunió del partit. Entre els vuits en contra de l'expulsió, segons ha pogut saber l'ACN, hi ha hagut els de la mateixa Borràs i altres dirigents propers, com Aurora Madaula, David Torrents, Jaume Alonso-Cuevillas o Montserrat Caupena. El cas de Madaula, pendent El cas de Madaula, que també va denunciar assetjament parlamentari, encara no està resolt. Es troba de baixa mèdica des que, a finals de novembre, la presidenta del Parlament, Anna Erra, va convidar-la a "reflexionar" i fer un pas al costat.