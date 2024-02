El fiscal de l'Audiència Nacional adscrit al cas Tsunami Democràtic, Miguel Ángel Carballo, ha tornat a insistir davant el Jutjat Central d'Instrucció número 6 en què no veu terrorisme als aldarulls que es van produir a les convocatòries de la plataforma en protesta per la sentència del 'procés', i torna a criticar la decisió del jutge Manuel García Castelló d'elevar una exposició raonada al Tribunal Suprem perquè imputi l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, quan de les diligències pràctiques no se'n desprèn dada nova en contra i ni tan sols la Guàrdia Civil li atribuïa res.

En un escrit de sis pàgines el fiscal s'adhereix als recursos interposats per dos dels imputats, la política d'ERC Marta Molina i Josep Lluís Alay, cap de l'oficina a Brussel·les de Puigdemont, i es mostra molt crític amb el magistrat. Afirma que "fins ara" les diligències practicades "no han incidit en absolut ni han aportat cap dada nova sobre la inculpació dels dos aforats, sent especialment significativa quant a l'expresident de la generalitat Puigdemont, al qual, ni tan sols la Guàrdia Civil efectuava atribució alguna dels fets objecte de la investigació". "Les diligències s'han centrat a investigar, o acreditar més aviat, les conseqüències dels actes de desordre públic duts a terme a Catalunya a finals del 2019 per diversos col·lectius i per persones variades, però no ha incidit cap de les diligències acordades ni practicades en la responsabilitat suposada dels aforats". Afegeix que la pràctica de diligències s'ha centrat en "l'acreditació de fets que ni tan sols es recullen als informes d'intel·ligència de la Guàrdia Civil duent a terme una amplitud de l'objecte del procediment sense justificació". Carballo considera que ja era "molt significativa la manca d'arguments per a la concreta imputació de fets de matís terrorista als investigats a la interlocutòria de 6 de novembre, ja que l'instructor es limitava a una genèrica remissió als informes de la Guàrdia Civil i, tan sols, dedicava a la seva interlocutòria un capítol dedicat a la imputació de dos investigats en concret, expresident Puigdemont i (la secretària general d'ERC) Marta Rovira, doncs bé, avui, la remissió de l'exposició raonada al Tribunal Suprem es presenta totalment injustificada i immotivada, davant del nul avanç de la investigació en aquest sentit”.