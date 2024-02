La sequera que assola Catalunya des de fa mesos està generant imatges inèdites arreu del territori, com ara al pantà de Darnius-Boadella, a l'Alt Empordà, on ha quedat completament al descobert l'edifici de la Reial Foneria de Sant Sebastià de la Muga. Les restes de la construcció, una antiga fàbrica de munició per a canons del segle XVIII, estan habitualment colgades per l'aigua del riu Muga i només emergeixen en anys de sequera. Aquesta vegada ha quedat totalment a la vista, en unes runes que també inclouen l'ermita de Sant Sebastià. La sequera que ha dut el Govern a decretar l'estat d'emergència a bona part del país ha deixat el pantà a l'11,7% de la capacitat total. Dels 61 hectòmetres cúbics que pot emmagatzemar, ara en té 7,13.

El pantà de Darnius-Boadella està quatre punts percentuals per sota de la mitjana del conjunt d'embassaments de Catalunya, que actualment és del 15,44%. La manca de pluges i el descens de les reserves d'aigua ha comportat que el Govern hagi declarat l'emergència o l'excepcionalitat per sequera a diversos punts del país. Entre d'altres mesures, l'executiu ha modificat el cabal ecològic dels rius, una acció que grups ecologistes han criticat. Un dels rius afectats és, precisament, la Muga, i sobre aquest Ecologistes de Catalunya, l'Associació de Naturalistes de Girona i la Iaeden han denunciat que el 25% del tram que va des de Pont de Molins (Alt Empordà) fins a la desembocadura del riu està "sec". Per això han assegurat que la reducció del cabal mínim aprovat en situació d'emergència -de 40 litres per segon- serà "la seva mort". El president d'Ecologistes de Catalunya, Joan Vázquez, ha afirmat que s'ha reduït en un 96% el cabal en aquest riu en relació al que estava previst al pla de cabals del 2005 (1.200 litres per segon) i que "amb només un 3% és gairebé impossible que tinguem aigua".