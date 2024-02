La prova pilot de tancament de 62 contenidors d'orgànica i de la fracció resta a la Seu d'Urgell, que donen servei a un miler d'habitatges i que es poden obrir amb un clauer o una aplicació de mòbil, permet dibuixar un escenari en què el percentatge de residus reciclats arriba al 65%. Això suposa un augment d'uns deu punts respecte al volum actual i assolir la xifra que marca la normativa pel 2035. Tot plegat, és una extrapolació de les dades obtingudes tant abans de la implantació d'aquest sistema, el 5 de febrer, com en els primers de posada en marxa. Al maig, quan s'estengui a tota la ciutat, la capital alturgellenca es convertirà en referent a Catalunya, pel fet de ser el municipi més gran que aplica un model de recollida eficient.

El director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, ha indicat que el sistema de tancament d'alguns contenidors està funcionant a una cinquantena de municipis i ho ha valorat, tot i les "inquietuds" que pot generar, com una "transformació" positiva en el model de recollida. Així, ha dit que les capitals i les ciutats més grans l'han d'aplicar tant per qüestions demogràfiques com per "exemplaritat" respecte a la resta de poblacions. També ha apuntat que l'ARC hi ha aportat gairebé un milió d'euros, provinents dels fons destinats a compra pública innovadora i que estan servint per impulsar vuit projectes d’implantació de nous models eficients de recollida selectiva, com el porta a porta o els contenidors tancats.

Pel que fa al primer balanç de la prova pilot que es duu a terme a una part de la Seu d'Urgell, el gerent de la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, Jordi Vilaró ha afirmat que les dades que s'han obtingut són "extraordinàries". Així, ha detallat que s'ha extret calculant el pes dels camions que fan la recollida en aquest sector de la ciutat, des de 25 dies abans a la implementació del sistema als nou posteriors al tancament de contenidors d'orgànica i fracció resta. Finalment, ha assegurat que l'augment en el volum de reciclatge ha estat molt més efectiu amb aquest model que amb les múltiples campanyes de sensibilització dutes a terme en els darrers deu anys.

Vilaró ha explicat que un 75% dels propietaris o llogaters del miler d'habitatges -d'un total de 6.500 que hi ha a la Seu d'Urgell- que participen en la prova pilot ja tenen el clauer necessari per obrir els contenidors. Així, ha indicat que en els primers dies s'han fet un total de 2.321 aportacions, de les quals 1.418 han estat als contenidors de matèria orgànica i 903 als de la fracció resta. A més, ha detallat que en el cas de l'orgànica s'ha comprovat que els residus que hi havia eren els que hi corresponen. D'aquesta manera, la recollida d'aquesta matèria en quilograms ha augmentat un 20%, mentre que la d'envasos ha crescut un 25% i la de paper un 13%. Per contra, la fracció resta s'ha reduït en un 12%.

El gerent de la Mancomunitat ha dit que cada dia es troben una quinzena de bosses d'escombraries fora dels contenidors i que espera que aquest volum vagi disminuint progressivament. Abans d'estendre el model a tota la Seu d'Urgell, han decidit que s'ampliarà tant el nombre de punts com el temps per anar a recollir els clauers que permeten obrir els contenidors. Vilaró també ha dit que hi haurà educadors i que es faran campanyes a peu de carrer per vetllar pel bon funcionament del sistema. Per la seva banda, el president de la Mancomunitat, Ricard Mateu, ha indicat que esperen que aquest sistema de tancament de contenidors doni els resultats esperats, tenint en compte, ha afirmat, que és "menys molest" que el de la recollida porta a porta.

Mentre, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Joan Barrera, ha dit que la ciutat està compromesa amb el reciclatge i ha reconegut que s'havia arribat a un sostre en el percentatge de recollida selectiva. També ha explicat que han demanat un informe jurídic per corroborar la legalitat del sistema, davant dels dubtes que ha generat entre una part de la població i per a què no hi hagi "cap dubte" ni a la capital alturgellenca ni a la resta de municipis de Catalunya on es vol aplicar.