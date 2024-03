Aragonès nega que s'hagi coordinat amb el PSOE: "La data del 12-M l'han escollit els que han tombat els pressupostos"

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha negat que s'hagi coordinat amb el PSOE per anticipar eleccions al 12 de maig, com diu Junts. "He convocat eleccions el primer diumenge que era possible. La data no l'he escollit jo. L'han decidit els que han tombat els pressupostos més alts de la història", ha dit en una entrevista a RNE. D'altra banda, Aragonès ha recordat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha de complir els acords d'investidura encara que hagi renunciat a presentar els pressupostos estatals per al 2024. "Sánchez és president gràcies als vots d'ERC i serem molt exigents perquè compleixi els compromisos", ha afegit.

El president català ha apuntat que la condonació de part del FLA es pot fer amb "qualsevol altre instrument" al marge dels comptes i ha dit que ha d'arribar "molt abans d'acabar l'any". En aquest sentit, ha avisat Sánchez que per discutir nous acords hi ha d'haver compliment dels anteriors. I ha afirmat que, de moment, hi ha un "compliment parcial".

"Sense pressupostos estatals, hi ha coses que estan qüestionades. Esperem que ens digui, ell que ha renunciat als pressupostos i no li han tombat, com ho farà per complir els compromisos. Nosaltres l'escoltarem, som gent raonable", ha afegit.

Després que des de Juntsapuntin a una coordinació entre PSOE i ERC perquè el calendari electoral dificulti la presència de l'expresident Carles Puigdemont a les eleccions del 12-M, Aragonès ha assegurat que no va informar el partit socialista de la seva voluntat de convocar eleccions i ha recordat que és una potestat només del president de la Generalitat.

Pel que fa al veto als pressupostos catalans, Aragonès ha afirmat que hi ha un malestar "molt extens" social i econòmic i ha afegit que no només comparteix aquest malestar sinó que s'hi uneix. També ha defensat que el Govern portés els pressupostos al Parlament a finals de febrer sense els vots garantits dels comuns. I és que, segons Aragonès, si es retardaven més ja no feia falta aprovar-los només per mig any.