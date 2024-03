Aragonès: "El PSC hauria de canviar molt per formar un govern conjunt. Ho veig inviable"

"El PSC hauria de canviar molt per formar un govern conjunt. Ho veig inviable". Així s'ha expressat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista d'aquest diumenge a 'La Vanguardia'.

Tot i afirmar que ell no signaria cap document de veto als socialistes -com en la campanya del 2021-, el qui seria el candidat d'ERC al 12-M insisteix que el PSC representa un model que no és el seu, i que el cap de llista socialista, Salvador Illa, fa de "delegat" de la Moncloa. Així mateix, el president ha explicat que el Govern explora "tots els marges" per aplicar l'increment salarial als docents, i aprovar decrets després del veto del Parlament als pressupostos.