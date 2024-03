Nova executiva del PSC: s'incorpora Anjo Valentí i Elia Tortolero assumeix l'àrea d'Igualtat i Justícia Social

El PSC ja té nova executiva. Les bases socialistes han aprovat aquest diumenge la nova direcció de Salvador Illa, reelegit ahir primer secretari i elegit candidat al 12-M, que incorpora el regidor d'Esports de Manresa Anjo Valentí com a secretari nacional, mentre que la santjoanenca Elia Tortolero -fins ara portaveu- s'hi manté i portarà l'àrea d'Igualtat i Justícia Social. En aquesta executiva també hi tenen responsabilitats l'actual alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, com a secretari de Coordinació Municipal; el diputat alturgellenc Òscar Ordeig (que va ser cap de llista del PSC a tres eleccions municipals a la Seu d'Urgell), que tindrà la secretari d'Empresa i Polítiques de Muntanya; i la batllessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, que en serà una de les secretàries nacionals.

Durant el XV Congrés del PSC, la nova executiva d'Illa ha rebut el suport del 98% dels vots de la militància. La direcció manté l'exministre Miquel Iceta com a president i l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, com a vicepresidenta -malgrat el desgast pel cas del Consell Esportiu del municipi. Illa ha reforçat diversos noms al seu equip, i ha situat Lluïsa Moret com a viceprimera secretària del PSC; Núria Parlon com a portaveu i secretària de seguretat; Jaume Collboni com a adjunt a la primera secretaria; i Alícia Romero com a secretària d'economia.

Meritxell Batet serà la presidenta del Consell Nacional del PSC amb el 99% dels vots. Es teixeix així una cúpula del PSC força continuista en què es crea un nou càrrec, el d'adjunt al primer secretari, que ocupa Collboni, l'alcalde de Barcelona.

A més, Illa també situa a l'executiva l'exalcalde de Badia del Vallès José Luís Jimeno, que liderarà l'àrea d'Organització i Acció Electoral; Joaquín Fernández a l'àrea de Política Municipal, Implantació i Territori.

Parlon, a banda de portaveu, encapçalarà l'àrea de Seguretat i Convivència; l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, la d'Infraestructures, Mobilitat i Agenda Urbana; la de Transició Ecològica, Energia i Medi Ambient serà per a la gironina Sílvia Paneque.

L'àrea de Millora de l'Autogovern i Acció Federal l'ocuparà Ferran Pedret; Sònia Guerra s'encarregarà de les Polítiques Feministes; Carles Martí liderarà Programes, Prospectiva i Memòria Històrica, mentre que la de Política Europea i Internacional recau en Laura Ballarín i l'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, s'ocuparà d'Acció Institucional.

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha arribat al Palau de Congressos de Catalunya abans que es proclamessin els resultats de l'elecció de l'executiva. Serà l'encarregat de cloure el congrés socialista, junt amb Illa.

Candidat Illa

Illa serà el cap de llista a les eleccions del 12-M al Parlament. Així ho va escollir ahir per aclamació la militància del PSC. La votació del cap de llista es va fer a mà alçada, per primera vegada a la història dels congressos del PSC. El partit també va ratificar Illa -de nou per aclamació- com a primer secretari, després que no hi hagués més noms que s'hi postulessin.

En el seu primer discurs ja com a candidat, Illa va apostar per construir una Espanya "plural i diversa", i per evitar una Catalunya "de la queixa i victimista": "Som un partit de govern", va concloure.

"Alternativa sòlida"

El PSC afronta aquest Congrés amb la intenció de consolidar-se com a "alternativa sòlida" a Catalunya amb la mirada posada ja a les eleccions catalanes, just després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi decidit avançar-les al 12 de maig.

L'avançament electoral obre un nou escenari a Catalunya, amb tots els partits rearmant-se per a la contesa electoral. En aquest context, els socialistes afronten el seu congrés amb la intenció d'aprofitar la "nova etapa" per fer que Catalunya "remunti el vol" amb el PSC governant.

"Catalunya es mereix obrir una nova etapa de mirada llarga amb el lideratge i l'equip de govern del PSC al capdavant d'una Generalitat que recuperi la confiança institucional de tota la ciutadania", es posa com a repte el PSC al seu full de ruta.

Full de ruta: finançament, Estatut i federalisme

Els socialistes creuen que a Catalunya s'està obrint "un nou cicle" i s'han proposat guanyar-hi centralitat. Una de les eines per aconseguir-ho és el seu nou full de ruta que es votarà al congrés sota el títol 'Girar full'. En aquest document, pendent d'incorporar esmenes, el PSC defensa arribar acords sobre el model de finançament. Concretament, aposten per "millorar-lo" perquè sigui "més just per a Catalunya i solidari amb la resta d'Espanya".

"Som partidaris d'abordar la reforma del model de finançament autonòmic. El PSC s'implicarà en millorar el finançament de Catalunya, defugint qualsevol tipus de privilegi i cercant els recursos necessaris perquè Catalunya pugui desenvolupar totes les seves potencialitats amb una millora dels recursos", diu el text.

Un dels objectius que el PSC es marca de cara a "la Catalunya del 2030" és el desplegament de l'autogovern català establert a l'Estatut. A més, els socialistes també fan una aposta clara pel model federal. Segons afirmen a la ponència el federalisme és "el millor mètode institucional" en el context espanyol.

Al seu full de ruta el PSC defensa un marc de convivència "estable" basat en el diàleg i remarca que la unilateralitat ha estat "una via conflictiva, no democràtica i fruit d'un encantament màgic artificial com solen ser els populismes polaritzadors que simplifiquen la realitat complexa sense fer aportacions constructives sinó divisives i fal·laces".