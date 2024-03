El Govern reuneix el gabinet de crisi per gestionar la situació a les presons i coordinar les pròximes actuacions

El Govern es reuneix en un gabinet de crisi aquest dilluns a la tarda per gestionar la situació dels centres penitenciaris i coordinar les pròximes actuacions. La trobada encapçalada per la vicepresidenta, Laura Vilagrà, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i els seus equips respectius arriba després d'una nova jornada de protesta a les presons per l'assassinat d'una cuinera en mans d'un reclús la setmana passada a Mas d'Enric (Tarragonès). El gabinet de crisi s'ha reunit durant tot el cap de setmana i ara ho fan davant la negativa dels representants dels treballadors a seure a la taula a dialogar amb el Govern. Paral·lelament, s'ha constituït el CECOR per controlar la situació.

A la reunió també assisteixen el viceconseller de Comunicació, Sergi Sabrià, i la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, entre altres.

Aquest dilluns al matí els treballadors penitenciaris han tornat a bloquejar els accessos a les presons de Lledoners, Ponent, Puig de les Basses, Brians 1 i 2 i Mas d’Enric. Pel que fa a les presons de Quatre Camins i Joves, però, els Mossos ho han evitat i han obligat a deixar un carril obert. Els reclusos s'han quedat tancats a les cel·les, excepte els de Brians 2 que sí que han pogut sortir. Tot i això, no han pogut desenvolupar l'activitat ordinària amb normalitat.

Els sindicats reclamen la dimissió de la consellera Ubasart i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó, però Ubasart ho ha descartat afirmant que la crisi requereix "tot l'equip a ple rendiment". A més, el Departament de Justícia ha advertit de possibles sancions als funcionaris de presons que no vagin a treballar aquests dies de protestes, ja que no hi ha una vaga convocada.