L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades avala instal·lar càmeres dins dels taxis per "perseguir" agressions

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat) avala instal·lar càmeres dins dels taxis per "perseguir" agressions sempre i quan la gravació "s'activi per la persona conductora en situacions de perill". En un dictamen, l'organisme que dirigeix Meritxell Borràs assegura que "podria ser lícit a l'empara de l'interès legítim" la instal·lació de dispositius de gravar dins dels cotxes per prevenir les conductes delictives. "És pública i notòria la situació d’inseguretat que pateix el sector del taxi", detalla el document. L'ens demana que les dades no es conservin més d'un mes però recomanen que s'eliminin cada dia si no hi ha conductes delictives. En aquest cas, les imatges s'han de posar a disposició de l'autoritat 72 hores després.

Alhora, demana que s'informi als usuaris amb un "cartell informatiu" del tractament que es faria de les dades. D'altra banda, afegeix que és necessari fer una avaluació de riscos però una avaluació d'impacte relativa a la protecció de dades (AIPD).

"Un sistema, com el plantejat en la consulta, en el qual la gravació de la imatge i la veu de les persones usuàries no s’efectués de manera sistemàtica i continuada, sinó que la gravació es pogués activar pel conductor davant una situació de perill real, seria menys intrusiu en els drets de les persones usuàries i més respectuós amb les expectatives de privacitat dels usuaris del servei, a la vegada que exclouria també un possible ús com a control laboral del sistema", detalla el dictamen.

En aquest cas, la gravació de la veu, element que veuen com "especialment intrusiu", "resultaria justificada" amb la finalitat de disposar d’elements probatoris en cas d’una possible agressió sigui física o verbal.

L'Apdcat remarca que "la videovigilància pot ser legítima si és necessària per a complir la finalitat de l’interès legítim", un fet que "no s’aplica de manera automàtica sinó que és necessari fer una ponderació" en funció dels fets. En el cas del taxi, han de "poder demostrar i documentar" que la finalitat és "perseguir agressions i altres conductes delictives". Les dades captades, però no podran ser "excessives" i hauran de limitar-se a la "finalitat determinada" per la qual es volen gravar i acreditar que "no hi ha cap altra mesura més idònia".

"És pública i notòria la situació d’inseguretat que pateix el sector del taxi a partir de les notícies publicades en premsa", relata l'Apdcat, que afegeix: "L’interès legítim podria ser una base legitimadora suficient per a la instal·lació dels dispositius de videovigilància".

Segons l'organisme, els conductors poden argumentar que actuen en defensa del dret fonamental a la tutela judicial si les imatges tenen com a finalitat "ser utilitzades com a prova". També afegeixen que una via per a avalar l'ús de càmeres és que es regulés via una modificació de la Llei del taxi.