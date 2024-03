La candidatura d'Albiach es presentarà el 12-M sota la marca Comuns Sumar

La candidatura encapçalada per Jéssica Albiach per al 12-M canviarà de marca després del trencament amb Podem. Es dirà Comuns Sumar, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat la formació en un comunicat. D'aquesta manera, els comuns abandonen la denominació que havien fet servir en els últims comicis, En Comú Podem. Una decisió que arriba després de l'acord bilateral amb Sumar amb l'objectiu de "refermar" el seu compromís amb el partit que lidera Yolanda Díaz. Podem Catalunya va decidir no formar d'aquest procés i, de fet, la direcció del partit que lidera Conchi Abellán també ha renunciat a presentar-se a les eleccions, una decisió que ha sotmès a la consulta de la militància.

La direcció de Podem Catalunya ha argumentat la decisió de no presentar-se per "no col·laborar en la fragmentació de l'esquerra" i perquè hi ha hagut "poc temps" per "reforçar i estructurar" el partit. Per això, ha preferit destinar "tots els recursos i les forces" a les eleccions europees, que se celebraran al juny.

Aquest dijous, Albiach ha valorat la renúncia de Podem com un "gest de generositat" i un "acte de responsabilitat" que els permetrà "aglutinar tot el vot".

En un comunicat, Catalunya en Comú remarcar que els comuns i Sumar són "dos espais germans" que a les eleccions del 12-M uniran "forces des de la diversitat per oferir als votants una plataforma política més àmplia i diversa". La formació també considera que aquesta aliança envia un "missatge poderós" sobre "la importància de construir aliances plurinacionals".