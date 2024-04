El Banc de Sang busca fer el rècord de 1.000 donacions de plasma en una setmana

El Banc de Sang i Teixits, amb seu fixa a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, s’ha proposat arribar a les 1.000 donacions de plasma durant aquesta setmana, coincidint amb la Setmana Mundial de les Immunodeficiències Primàries (IDP), que se celebra del 22 al 28 d’abril. La campanya vol contribuir a la cursa de fons per arribar a les 50.000 donacions de plasma el 2025 que són necessàries per garantir els tractaments de milers de pacients. Aquests pacients, com és el cas dels afectats per les IDP, necessiten medicaments de per vida fets amb aquest component de la sang tan preuat.

La campanya d’aquesta setmana la protagonitzen el Fèlix Capella, donant, i el Dídac del Hoyo, receptor, que en aquest vídeo expliquen la seva història des que es van conèixer i la seva afició pel futbol compartida, de manera puntual i sorprenent, amb la complicitat afegida dels germans Xbuyer, dos youtubers que formen part de l’univers de la Kings League.

Durant tota la setmana, s’han programat campanyes especials de donació arreu del territori: Granollers, la seu central del Banc de Sang a Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, El Vendrell, Reus o Sabadell, que se sumen als tretze punts fixos de donació de sang dels centres hospitalaris on es pot donar plasma habitualment.

Doblar les donacions de dues a quatre

L’any 2023 van donar plasma un total de 14.542 persones a Catalunya. Tot i que més de 4.000 persones ho van fer per primera vegada, l’objectiu pendent és aconseguir que els donants que ja ho són, ho facin el doble de vegades. De fet, la mitjana de donacions de cada donant no arriba a les dues vegades l’any i, per contra, cal no oblidar que, de plasma, se’n pot donar cada 15 dies. Si cada donant ho fes quatre vegades l’any, coincidint, per exemple, amb el canvi d’estació, el repte per arribar a l’autosuficiència estaria assolit.

L’any passat, el Banc de Sang i Teixits (BST) va engegar el Repte d'or -en al·lusió al color del plasma-, una campanya a llarg termini que posa el focus en un objectiu de salut que és de país: aconseguir ser autosuficients en plasma d’aquí a dos anys, tal com ha emplaçat la Unió Europea a tots els països membres.

Medicaments de per vida

Les anomenades IP són un grup format per més de 400 malalties rares diferents que en el seu conjunt poden afectar 1 de cada 2.000 persones. Tenen en comú que presenten una alteració congènita (de naixement) que afecta el funcionament de les defenses del cos. Aquestes persones necessiten medicament de per vida, els anomenats hemoderivats, es fan a partir de proteïnes extretes del plasma.

No obstant això, actualment, només hi ha donants de plasma per obtenir el 39% de les immunoglobulines necessàries: s’haurien de triplicar les donacions de plasma per a poder cobrir aquesta demanda. Com la majoria de països d’Europa, Catalunya no és autosuficient en plasma i ha de comprar medicaments a l’estranger.

Al blog de moltesgracies.net hi ha recollides històries de receptors i donants afectats per IDP.