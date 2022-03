Finalment s'ha imposat el criteri del fiscal cap Anticorrupció Alejandro Luzón i aquest departament continuarà investigant el contracte de Priviet Sportive pel qual la Comunitat de Madrid va adjudicar la compra de mascaretes en plena pandèmia i que esquitxa al germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Aquesta és la decisió adoptada aquest dilluns per la fiscal general, Dolores Delgado, que ha obtingut el suport unànime de la Junta de Fiscals de Sala.La fiscal general signarà un decret en aquest sentit després de decidir sobre aquest conflicte de competències obert arran de què la Fiscalia Europea reclamés la recerca per la possible comissió d'un delicte de malversació de fons europeus en aquest contracte, pel qual el germà d'Ayuso hauria cobrat 55.000 euros.

D'aquesta manera, la recerca la mantindrà Luzón, contrari a cedir la investigació i qui no comparteix el criteri que s'hagi comès delicte de malversació perquè la compra de mascaretes per la Comunitat de Madrid es va produir. Aquest matí, Concepción Sabadell, exfiscal Anticorrupció del cas Gürtel i ara representant espanyola en la Fiscalia Europea, ha insistit que la competència és seva i ha suggerit la possibilitat de recórrer al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per a resoldre el conflicte.