Un home s'enfronta a sis anys de presó per agredir sexualment una dona amb discapacitat a Manresa

Un bagenc s'enfronta a una pena de sis anys de presó per agredir sexualment una dona amb discapacitat. Els fets van tenir lloc l'any 2021, quan l'home la va fer pujar al seu cotxe i la va amenaçar de fer-li mal si no el satisfeia sexualment. La Fiscalia l'acusa d'un delicte d'agressió sexual sobre una persona especialment vulnerable per raó de discapacitat. El judici se celebrarà el pròxim 6 de juny a l'Audiència de Barcelona.

Els fets van tenir lloc el 30 de desembre del 2021, cap a 2/4 de 9 del vespre, quan l'acusat va quedar amb la víctima i li va proposar de pujar el seu cotxe per dirigir-se en un camí situat a prop de l'escola La Sèquia. En arribar, l'acusat va apagar les llums del cotxe i va tancar els pestells per començar a fer tocaments a la dona, segons relata el fiscal en el seu escrit d'acusació. Malgrat que la víctima va mostrar la seva disconformitat verbal i gestual, l'acusat va continuar amb la seva agressió amb amenaces i advertint-li que si ho explicava en sortiria mal parada.

La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte d'agressió sexual sobre un persona vulnerable tenint en compte la seva discapacitat. La víctima presenta trastorns cognitius i una discapacitat intel·lectual lleu.

D'aquesta forma, demana per a l'acusat una pena de sis anys de presó, amb la mesura de cinc anys de llibertat vigilada una vegada compleixi la condemna i la inhabilitació per exercir qualsevol tipus de feina que impliqui el contacte amb menors. En concepte de responsabilitat civil, l'acusat haurà d'indemnitzar la víctima amb 6.000 euros pels perjudicis morals ocasionats.

Subscriu-te per seguir llegint