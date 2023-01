Un informe del Bundestag defensa que l'espionatge estranger al seu territori és "inadmissible". El text, encarregat pel diputat Andrej Hunko, afirma que "les activitats d'intel·ligència provinents d'altres serveis estrangers són fonamentalment inadmissibles com un exercici de poder d'un estat estranger a menys que el govern ho autoritzi". D'acord amb un activista dels drets civils a Alemanya, aquesta consideració podria encabir el seguiment per aconseguir la detenció de Carles Puigdemont a Schleswig-Holstein, si es confirma que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) va punxar telèfons i utilitzar dispositius de seguiment per localitzar el seu vehicle.