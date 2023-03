El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha denunciat que l'ordre de detenció del jutge Pablo Llarena vulnera els drets com a europarlamentària de l'exconsellera Clara Ponsatí. "Posa de manifest que l'estat espanyol no respecta la seva immunitat", diu el president català a través d'un comunicat. Aragonès espera que l'exconsellera quedi en llibertat "de manera immediata" i afegeix que la seva detenció "és una evidència més que s'està lluny de resoldre el conflicte polític amb l'Estat". En aquest context, ha defensat que cal que "totes les parts redoblin els esforços per tal de construir una solució política que posi fi a la repressió i que permeti a la ciutadania de Catalunya decidir en llibertat el futur polític del país".

Aragonès celebra que Ponsatí hagi tornat a Catalunya 5 anys després "d'exili forçat i injust". També ha afirmat que el fet que el retorn no sigui en plena llibertat "fa evident un cop més que la repressió contra l'independentisme continua i segueix laminant la qualitat del sistema democràtic". "Avui i sempre, des del Govern de la Generalitat seguirem lluitant contra la repressió, per la democràcia, i pels drets i les llibertats. Seguirem treballant per la independència del nostre país, aquí i arreu, per l’amnistia, i pel retorn en llibertat de tots els represaliats i represaliades" , conclou el president.