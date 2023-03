El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha remarcat que la sentència del TSJC que condemna la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, és "d'un cas flagrant de prevaricació i de mal ús de recursos públics". En roda de premsa aquest divendres des de la Xina, Sánchez ha evitat aclarir la possibilitat que el govern espanyol li concedeixi un indult parcial per evitar que entri a presó, tal com proposa la resolució judicial. El cap de l'executiu espanyol ha dit que la sentència encara no és ferma i s'haurà d'elevar al Tribunal Suprem abans que la qüestió arribi al Consell de Ministres.

"No és perquè no tingui posició, simplement perquè crec que he de ser respectuós amb el procediment que té marcat el nostre estat de dret", ha afirmat Sánchez sobre el fet que no vulgui pronunciar-se.