Set dels 44 candidats de Bildu condemnats per terrorisme a les eleccions del 28-M han anunciat aquest dimarts mitjançant un escrit al diari digital Naiz que no recolliran l'acta de regidor en el cas de ser elegits. Els set candidats, que són els de les llistes de Bildu que al seu dia van ser condemnats per delictes de sang, expliquen que la seva renúncia busca no afegir "més dolor" a les víctimes. "Amb aquesta decisió ens volem dirigir, en primer lloc, a les víctimes, d'ETA, i en general a totes les persones que han patit en aquest conflicte, per mostrar així el nostre compromís perquè ni les nostres paraules i les nostres accions afegeixin mai més el més mínim dolor al que ja hi ha hagut".

Al seu escrit, els set exmembres d'ETA condemnats per delictes de sang (Jose Antonio Torre Altonaga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoiti, Begoña Uzkudun Etxenagusia, Jose Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez i Agustín Muiños Díaz) no neguen la seva militància a ETA, però recorden que Bildu "es va constituir en un nou temps com un instrument per assolir la sobirania, la pau i la llibertat, i per construir un país millor", i afegeixen que ells "van participar des del principi en el canvi d'estratègia de l'esquerra abertzale" i van assumir la seva aposta inequívoca "per vies exclusivament polítiques i democràtiques".

El PP ha convertit la presència de 44 etarres condemnats a les llistes municipals de Bildu en l'eix de la seva campanya contra el PSOE pel suport que Bildu li ha brindat al Congrés. Segons aquests set candidats, sembla "obvi" que "s'ha volgut danyar EH Bildu" per "interessos partidistes i electoralistes que no tenen res a veure amb la construcció de la convivència i la pau". "Sembla obvi que en els últims dies s'han interposat els interessos partidistes i electoralistes que poc o res tenen a veure amb la construcció de la convivència i la pau, i que l'objectiu de la polèmica no és altre que danyar Bildu".