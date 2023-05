Des de l'any 2020 s'ha constatat que hi ha orques que ataquen vaixells i embarcacions que naveguen per les costes de la península Ibèrica, normalment a la zona de Galícia i l'estret de Gibraltar, segons Alfredo López Fernández, biòleg de la Universitat d'Aveiro a Portugal i representant del 'Grup de Treball Orca Atlàntica'.

L'any passat, la revista 'Marine Mammal Science', va publicar un estudi amb forces dades sobre aquest comportament de les orques. Normalment, i segons l'estudi, ataquen vaixells de vela i saben com i on han de colpejar per aconseguir enfonsar-les.

Primer, aquests grans mamífers marins donen un cop a la zona del timó i quan veuen que el vaixell s'atura, ells també ho fan. Els atacs no són freqüents, ja que des del 2020 fins al 2023, més de 500 embarcacions han passat per les zones estudiades de l'estret de Gibraltar i les aigües gallegues i només han enfonsat 3 vaixells.

Les dues últimes embarcacions atacades per les orques

El 2 de maig d'aquest 2023 unes sis orques van atacar una embarcació que navegava per l'estret de Gibraltar. Greg Blackburn, tripulant de la nau va veure com l'orca mare ensenyava als fills com envestir el vaixell.

Dos dies després, el 4 de maig, també una orca hauria atacat i enfonsat un iot al mateix estret de Gibraltar. En aquest nou incident, l'animal anava acompanyat de dues orques més, petites, que també van ajudar a enfonsar el iot, després de veure l'actuació de l'orca gran. Aquesta informació l'ha facilitat el capità Werner Schaufelberger, present en el moment de l'incident.

Els guardacostes espanyols van rescatar la tripulació i van remolcar el vaixell fins a Barbate.

White Gladis va iniciar l'atac contra les embarcacions

Els experts posen sobre la taula la teoria que aquests atacs són fets a consciència pels mamífers, però que estan basats en algun tipus de trauma que han viscut i per això, ara el comencem a imitar. L'orca White Gladis va patir una mala experiència amb una embarcació. Va quedar atrapada o va patir un cop, un moment crític que li va activar un canvi de comportament com a defensa.

Una altra teoria és que és una "moda" entre els mamífers marins, ja que són animals curiosos i juganers, així doncs, s'ho podrien prendre com un joc i no com a una agressió per defensa. Aquesta teoria la fa Deborah Giles, investigadora d'orques a la Universitat de Washington i a l'organització Wild Orca.

Per finalitzar, tot i aquest nou comportament, hem de tenir en compte que la subpoblació de les orques ibèriques està en perill d'extinció perquè en l'últim cens, el 2011, només se'n van registrar 39. Durant aquests últims tres anys han mort quatre orques, però no se sap si és per les col·lisions amb les embarcacions o per altres factors.