El Miura 1, el primer coet privat dissenyat i construït íntegrament a Espanya per l'empresa PLD Space, no ha estat finalment llançat a l'espai aquest dimecres des de Moguer (Huelva) en no comptar amb les condicions meteorològiques adequades per a garantir la seguretat en terra i en vol requerides.

Així ho han comunicat a les 8.33 hores, a través de streaming, Sara Poveda, primera empleada de PLD Space, i Roberto Palacios, enginyer de sistemes de MIURA 5 -el coet reutilitzable que es llançarà en 2024 des de la Guaiana Francesa-, que ha precisat que s'estaven donant "fortes ratxes de vent en altura, fora de límit". La missió s'ha avortat després d'haver realitzat la seqüència completa de la cronologia del llançament, que ha resultat correcta. L'empresa buscarà una nova finestra de llançament per a dur a terme aquest primer llançament del Miura 1.