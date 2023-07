“El meu equip m'ha convençut que és bo que conegueu millor la persona que hi ha darrere de Feijóo”. Així es presenta el candidat del PP a la presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, en un vídeo que els populars han difós aquest diumenge per revelar el perfil íntim del dirigent conservador que aspira a la victòria electoral el 23J .

Replet de fotos de la seva infància i del seu fill Alberto, el líder del PP revela a l'enregistrament de 10 minuts que no volia "ficar-se en política". A més, subratlla el consell que explica que els avis i els pares li van transmetre i que afirma que ha intentat aplicar al llarg de la seva vida, també en política. “Fes les coses bé, sigues seriós i pensa en els altres”, reitera diverses vegades en la gravació, rodada als carrers i la muntanya del llogaret en què va néixer, Los Peares, a la província d'Ourense.

Al llarg de 10 minuts, el candidat popular desgrana set episodis clau en la seva biografia, des que en deien Albertito, per passar a ser després anomenat Alberto i “ser conegut avui per la majoria com Feijóo”, diu ell mateix. Després de rememorar una infància que pinta feliç en un poble de no més de 300 habitants, Feijóo confessa la commoció que li va causar allunyar-se de la família per ingressar en un internat .

El dirigent es recrea relatant alguna anècdota d' adolescència , com la vegada que el van castigar a fregar la vaixella de l'esmorzar, el dinar i el sopar de tots els companys de residència per una malmesa que no detalla. “També vaig aprendre que ser seriós dóna els seus fruits. El professor va acabar aixecant-se el càstig al veure que em vaig quedar només complint-ho”, relata.

"Al marge" de la política

Durant la seva joventut, Feijóo comenta que va intentar “estar al marge” de l'agitació política dels anys 80, mentre estudiava Dret a la Universitat de Santiago, amb la il·lusió de convertir-se en jutge i gaudia com un noctàmbul més de la festa de la moguda viguesa. Tot i això, admet que va votar el PSOE de Felipe González aquells anys en què el socialisme va aconseguir la majoria absoluta després de la Transició. “No me'n penedeixo, em va semblar que era el que Espanya necessitava en aquell moment”, afirma.

Feijóo explica que, per a la seva trajectòria, va resultar decisiu que el seu pare caigués a l'atur , cosa que el va portar a opositar per trobar feina com a funcionari de la Xunta de Galícia , recentment constituïda aleshores. Explica que, després de les primeres reticències a involucrar-se en política, va acceptar ser nomenat secretari general de la conselleria d'Agricultura, el seu primer càrrec públic. Li va arribar de la mà del conseller José Manuel Romay Beccaría, amb qui faria el salt a Madrid. Durant el Govern de José María Aznar, Feijóo va ocupar llocs al Ministeri de Sanitat i va presidir Correus .

El presidenciable popular també apareix al vídeo amb l'expresident gallec Manuel Fraga, de qui va ser conseller. “Vaig afiliar-me al PP perquè ningú m'ho va exigir. Si ho haguessin fet, potser no ho hauria acceptat. Oferir-me càrrecs importants sense exigir-me la militància em va dir dues coses molt bones del partit. Així que vaig decidir afiliar-me”, sosté.

Quatre majories absolutes

Feijóo s'atura a la seva etapa al capdavant de la Xunta. “Em va absorbir de manera que durant gairebé 14 anys era el 100% de la meva vida. Els gallecs me'l van recompensar amb quatre majories absolutes. Mai podré agrair-ho prou”, expressa el mandatari del PP, que es declara “orgullós” de formar part del “gent humil de petits llogarets” com el seu, “de pobles més grans o dels barris de les ciutats”. “No són als extrems ni van per la vida ofenent. Saben conviure i ens ensenyen que dos no es barallen si un no vol”, descriu.

Feijóo tanca el vídeo amb un assortiment d'imatges entranyables amb la dona i el fill, Alberto, menor d'edat. “Quan creixi tornaré amb ell pel meu poble, li ensenyaré d'on venim, on era la botiga de la besàvia, la casa dels avis i on jugava el seu pare. Només sabent d'on venim podem saber on anem”, conclou el popular. Abans de fondre's a negre, el candidat passa amb un cartell en què subratlla que pretén convertir-se en president “de tots” els espanyols.