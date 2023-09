El ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, ha celebrat aquest dijous la decisió del Tribunal Suprem de desestimar per manca de legitimació els recursos de Cs i Vox contra els indults a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En declaracions als mitjans, ha expressat el seu "respecte" a la sentència i "la satisfacció" pel fet que el Suprem "ha ratificat la total legalitat dels indults" que "van ser un pas important per a la convivència a Catalunya" i van ser "una decisió valenta que no tothom entenia" però que dos anys després "tothom sap que va ser una decisió encertada" per a la "convivència". Segons Bolaños, el camí dels socialistes és el de la "convivència, llei, constitució" per "anar tancant les ferides" del 2017.

El ministre de la Presidència també ha recordat que l'expresident del govern espanyol José María Aznar "porta dècades profetitzant la fi del nostre país", però avui en dia ningú creu que Espanya estigui "en risc de ruptura de la Constitució" com ho estava el 2017. "Les coses que diuen no es corresponen la realitat del país", ha dit, "perquè el PP no entén Espanya, i Espanya no entén el PP". En aquest marc, ha criticat que el PP "falti al respecte" al rei Felip VI organitzant "manifestacions preventives" contra la investidura de Sánchez abans que se celebri la de Feijóo. El problema de Feijóo, ha dit, "és que la seva investidura acabarà com el seu lideratge" i "aquest és el problema del PP".