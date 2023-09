La secció cinquena de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem ha decidit no admetre els recursos de Vox i de Cs contra els indults que va concedir el govern espanyol a l'expresident d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart i el de l'ANC Jordi Sánchez. L'alt tribunal ho argumenta perquè veu manca de legitimació dels recurrents i, per tant, descarta entrar a analitzar el fons dels recursos. En el cas dels recursos de Vox, la secció cinquena els ha inadmès per unanimitat mentre que en el cas dels presentats pels exdiputats de Cs al Parlament Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i José María Espejo-Saavedra ho ha fet per majoria. Cap magistrat ha anunciat un vot particular.

Fonts del Suprem expliquen que encara estan pendents de ser analitzats la resta de recursos que es van presentar contra els indults a Cuixart i Sánchez, com els del PP i l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya Enric Millo. El Suprem també té pendent estudiar els recursos contra els indults a l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa. Les mateixes fonts apunten que la decisió d'aquest dijous marca el camí per resoldre la resta i que el que tindria més opcions de prosperar i ser analitzat seria el de Millo. D'entrada, el gener de 2022 el Suprem va rebutjar tots els recursos contra els indults per manca de legitimació de tots els recurrents -des dels partits polítics (PP, Cs i Vox) a les entitats i particulars com Enric Millo-. Finalment, el maig d'aquell any va recfificar i els va admetre a tràmit. L'alt tribunal ja havia arxivat al maig d'aquest any els recursos concedits a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i els exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull arran de la reforma del delicte de sedició. Pina ho veu "lògic i normal" L'advocat de Jordi Sánchez, Jordi Pina, ha opinat que la decisió del Suprem és allò "lògic i normal". Pina ha argumentat que "la llei diu clarament" que només poden impugnar els indults la fiscalia i la víctima del delicte, que en aquest cas seria l'Estat a través de l'Advocacia. A més, l'advocat ha recordat que el Suprem ja va rebutjar que Vox pogués presentar al·legacions a les peticions d'indults.