El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat aquest dimecres que a Catalunya hi va haver "kale borroka independentista" durant el procés. "El terrorisme és terror, i a Catalunya hi va haver moments, dies, d'absolut terror", ha asseverat en una entrevista a Antena 3. "El que va passar a Catalunya és pur terror i pur feixisme, perquè la gent no podia sortir al carrer", ha remarcat abans d'afegir que hi ha policies "agredits i amb incapacitat permanent" per aquells fets. A ulls del dirigent popular, correspon als jutges qualificar aquests fets. Tanmateix, ha criticat que el govern espanyol i al PSOE per indignar-se ara amb les acusacions de terrorisme després que en el seu moment desqualifiquessin els aldarulls i els atacs a la policia.

Preguntat per la votació sobre l'amnistia celebrada ahir, i que no va prosperar per la negativa de Junts, Feijóo l'ha lligat a la cita que avui mantindran el ministre de Justícia, Félix Bolaños, i l'eurocomissari del ram, Didier Reynders. "Bolaños no podia arribar amb un text encara més obscè a aquesta reunió perquè en aquest moment Europa ja mira a Espanya i es pregunta què passa, i es pregunta si això és Hongria o l'antiga Polònia", ha afirmat. Segons Feijóo, la llei no passaria el filtre d'una qüestió prejudicial al Tribunal Superior de Justícia de la UE. Tot i això, ha avisat que ahir no es va parar la llei d'amnistia, que tindrà un mes més de marge de negociació. "Ahir no es va parar la llei d'amnistia, es va aprovar el dictamen i encara queda un mes per acceptar més esmenes", ha ressaltat.