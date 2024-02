La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha demanat "celeritat i responsabilitat" a PSOE i Junts per aprovar l'amnistia. En una roda de premsa aquest dilluns a la seu republicana, Sans ha fet una crida perquè socialistes i nacionalistes "no demorin més" l'amnistia: "Com més temps passi, més riscos corre la llei", ha advertit.

Des d'ERC insisteixen que l'amnistia s'ha d'aprovar i aplicar "al més aviat possible", i que "no hi ha possibilitats màgiques" perquè el text sigui més "robust" del que ja és ara. D'altra banda, Sans ha celebrat els resultats del BNG a Galícia, però ha lamentat que no n'hi hagi hagut prou per desbancar el PP de la Xunta. ERC, BNG i EH Bildu culminen les converses per presentar-se plegats a les eleccions europees del juny.