El PP activa els passos per un xoc constitucional entre el Congrés i el Senat per la llei d'amnistia

La senadora del PP Alícia García ha anunciat aquest dimarts que la Cambra Alta activarà els mecanismes necessaris per elevar el que la llei del Tribunal Constitucional (TC) denomina "conflicte entre òrgans constitucionals". Ho farà per resoldre el xoc d'atribucions entre Congrés i Senat que, a parer del PP, suposa la llei d'amnistia. Els populars s'agafen així la línia d'actuació suggerida pels lletrats de la Cambra Alta, que en un informe debatut avui a la mesa plantejaven aquest pas que podria acabar al Constitucional. "El grup popular proposarà que aquesta cambra, en defensa de les seves atribucions, insti formalment al Congrés a retirar la llei d'amnistia per ser una reforma encoberta de la Constitució", ha afirmat García al ple.

El Senat pot plantejar aquest conflicte -regulat a l'article 73 de la llei del TC- si considera que un altre òrgan constitucional envaeix les seves atribucions. Un cop en té constància, té un mes per votar en ple la decisió i comunicar el conflicte a l'altre organisme, en aquest cas el Congrés, i demanar que retrocedeixi. Tal com indica el mateix tribunal, aquests conflictes es poden donar entre organismes com el govern, el Congrés, el Senat o el Consell General del Poder Judicial, entre d'altres.

Si finalment el Congrès, presidit pel PSOE, no revoca la suposada invasió, el Senat pot elevar el conflicte davant del Tribunal Constitucional, especificant els preceptes que considera vulnerats i formulant les al·legacions que estimi oportunes. En aquest punt, és el TC qui ha de traslladar un escrit promovent el conflicte a l'òrgan requerit, així com als altres òrgans legitimats per promoure aquest procés constitucional perquè puguin, en el termini d'un mes, personar-se en el procediment i formular al·legacions.

La sentència que resol el conflicte determinarà a quin òrgan corresponen les atribucions constitucionals controvertides i declararà nuls els actes executats per invasió d'atribucions, resolent el que sigui procedent sobre les situacions jurídiques produïdes a l'empara d'aquests. Fonts del PP calculen que la votació per traslladar al Congrés el xoc, pas previ per anar al TC, podria fer-se a principis del mes d'abril.

La decisió del Senat, anunciada per la senadora Garcia durant la sessió de control al govern espanyol, suposa un moviment més del PP per entorpir la tramitació de l'amnistia en el seu pas per la cambra alta. Paral·lelament, els populars han fet altres gestions, com tramitar la llei de perdó als encausats del procés per la via ordinària, i no urgent com va imposar inicialment el Congrés. Tot plegat farà que la tramitació de la norma, i la resolució ara del conflicte constitucional, s'allargui dos mesos i s'acosti, o fins i tot se superposi, amb la campanya catalana del 12-M.

Resposta del govern espanyol

Al seu torn de rèplica a la interpel·lació de García, el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha recriminat que el PP hagi utilitzat la seva majoria a la cambra alta per decidir de forma "unilateral" passos que entorpeixen la tramitació de la llei, però que no la milloren. "Intenten convertir el Senat en una cambra de confrontació amb el Congrés", ha lamentat. "El PP ha convertit el Senat en una cambra dilatòria i obstruccionista", ha reblat.

Segons Bolaños, el PP també ha plantejat aquest conflicte per "agradar una mica a l'extrema i que no s'enfadi". De fet, Vox havia reclamat repetidament al PP que usés la seva majoria absoluta al Senat per boicotejar la tramitació de la llei i impedir que pogués prosseguir el seu recorregut parlamentari. Ja als passadissos, Bolaños ha agregat que no creu que aquest conflicte entre cambres prosperi i ha qualificat la maniobra de "pur artifici".