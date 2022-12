L'Iran ha anunciat que ja ha suprimit la policia de la moral, la força que vigilava el codi de vestir dels iranians, especialment les dones, i que detenia les qui suposadament no duien vel o el portaven mal posat. Així ho ha assegurat el fiscal general iranià, Mohammad Jafar Montazeri, segons ha informat l'agència local iraniana ISNA. Montazeri ha afirmat durant una conferència religiosa que la policia de la moral "no té res a veure amb la judicatura" i que "ha estat desmantellada per part dels mateixos que la van crear". L'anunci arriba mesos després de la mort sota custòdia policial de la jove kurda iraniana Mahsa Amini, de 22 anys.

Amini va morir el 16 de setembre mentre estava arrestada per la policia de la moral per portar suposadament mal posat el vel islàmic, obligatori per llei. Arran de la seva mort s'ha viscut un cicle protestes intenses a l'Iran, que han estat durament reprimides pel govern i que s'han saldat amb centenars de morts i milers de detinguts. En aquest context de protestes al carrer, a banda de comunicar la supressió de la policia de la moral el fiscal general ha dit que el Parlament i el poder judicial "estan treballant en el tema de si la llei necessita algun canvi".