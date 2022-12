La presidenta del Perú, Dina Boluarte, ha anunciat aquest diumenge a la nit que presentarà un projecte de llei per avançar les eleccions a l'abril de 2024 com a resposta a les protestes socials que s'estan produint a diverses zones del país contra el seu Govern.

"Interpretant de la manera més àmplia la voluntat de la ciutadania, he decidit assumir la iniciativa per aconseguir un acord amb el Congrés de la República per avançar les Eleccions Generals per l'abril del 2024", ha declarat la presidenta en un discurs a la nació amb motiu de les manifestacions violentes d'aquest cap de setmana que han deixat de moment dos morts i diverses desenes de ferits.

Així, la mandatària peruana, que va assumir el càrrec després de la destitució de Pedro Castillo tal com marca la Constitució del país, ha explicat que "en els pròxims dies" enviarà al Congrés un projecte de llei perquè sigui "consensuat amb les forces polítiques representades al Parlament".

Boluarte ha assenyalat que l'aprovació d'aquesta llei implica reformes constitucionals, mentre que el seu gabinet "promourà, així mateix, la concertació al Congrés de la República d'una llei de Reforma del Sistema Polític".

"Invoco a totes les forces polítiques, de les regions i províncies, a les autoritats, la societat civil i al poble peruà a participar en aquest procés perquè una onada de voluntat democràtica i responsabilitat nacional ens guiï i orient", ha afegit.