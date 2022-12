La vicepresidenta del Parlament Europeu (PE), la socialdemòcrata grega Eva Kaili, que està involucrada en un cas de corrupció que vincula Qatar amb l’Eurocambra, és una polèmica figura a Grècia i durant els últims mesos la seva relació amb el Partit dels Socialistes Europeus (PSE) i amb el Pasok, la seva formació nacional, estava deteriorada.

Kaili, de 44 anys, és una de les quatre persones que un jutge belga ha decidit avui mantenir sota arrest i imputar pel delicte de participació en organització criminal, blanqueig de capitals i corrupció.

El seu company, l’italià Franceso Giorgi, també ha sigut imputat i s’ha mantingut sota arrest, mentre que el pare de Kaili, a qui la policia va detenir el passat dia 9 mentre intentava escapar amb 600.000 euros en una bossa, ha sigut posat en llibertat condicional.

Relació tensa amb els socialdemòcrates

La carrera política de Kaili va començar el 2007 quan als 29 anys va ser escollida diputada amb els socialdemòcrates del Pasok al Parlament hel·lè. El 2014 es va presentar a les eleccions europees, en les quals va ser elegida eurodiputada amb aquesta formació i a principis d’aquest any va ser nomenada vicepresidenta de l’Eurocambra.

Durant els últims mesos, la relació de Kaili amb el PSE es va començar a deteriorar, especialment després que el setembre passat va trencar la línia d’abstenció que el partit havia adoptat respecte a la votació amb què s’elegiria el pròxim secretari de l’Eurocambra.

Kaili es va negar a abstenir-se i fins i tot va votar a favor d’Alessandro Chioccetti, eurodiputat del Partit Popular Europeu (PPE), fet que va provocar dures crítiques en contra seu per la major part del grup parlamentari dels socialdemòcrates.

La seva relació amb el grup parlamentari del PSE i la seva direcció va empitjorar quan a finals de novembre, durant un discurs en el ple de l’Eurocambra, l’eurodiputada va recolzar Qatar a l’assenyalar que aquest país és «innovador» quant als drets laborals i que s’havia convertit en objecte de ‘bullying’ per part d’Occident.

Una socialdemòcrata de dretes

Tot i que Kaili va militar des de jove al Pasok, primer a la branca juvenil i després com a membre del consell municipal de la seva ciutat natal, Salònica, durant els últims anys ha expressat diverses vegades postures que s’acosten més a la dels conservadors de Nova Democràcia, partit que està actualment al Govern grec.

Durant les protestes prèvies a la firma de l’Acord de Prespa el 2018, que va resoldre una disputa de dècades entre Grècia i Macedònia del Nord respecte al nom oficial d’aquest últim país, Kaili va donar suport als conservadors –llavors a l’oposició– i al nacionalisme grec que s’oposava a l’acord per considerar «traïció» que es permetés al país eslau utilitzar el terme ‘Macedònia’, ja que així es diu també una regió de Grècia.

Tot i que pertany fa anys a l’ala dretana de Pasok, que actualment forma l’oposició interna al president del partit, Nikos Andrulakis, la relació de Kaili amb el líder socialdemòcrata pràcticament es va trencar després de la postura que l’eurodiputada va adoptar respecte a l’escàndol d’espionatge en el qual està immers l’Executiu conservador des de l’agost.

«És una cosa comuna i li ha passat també a altres persones», va declarar Kaili poc després que sortís a la llum l’intent d’observar a Andrulakis amb el sistema espia Predator.

Kaili va decidir, a més, no acudir a l’audiència a Brussel·les de la comissió PEGA del Parlament Europeu –de la qual és membre–, davant la qual van declarar diversos periodistes grecs que havien sigut espiats, malgrat que l’escàndol va esclatar amb la revelació de l’espionatge del seu líder pels serveis secrets hel·lens.

«Cavall de Troia»

Després d’apartar-la de les files del Pasok divendres, Andrulakis va remarcar que Kaili funcionava com un «cavall de Troia dels conservadors» en la seva formació i que ja havia comunicat a l’eurodiputada al setembre que no la inclouria en les llistes de la formació per a les eleccions europees del 2024.

Els socialistes i demòcrates de l’Eurocambra van decidir ahir, dissabte, suspendre Kaili del grup parlamentari, mentre les seves funcions en el càrrec de vicepresidenta han sigut suspeses per la presidenta de l’Eurocambra, la maltesa Roberta Metsola.