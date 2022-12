L'eurodiputada grega Eva Kaili, destituïda com a vicepresidenta, ha admès la seva suposada implicació en la trama de suborns de Qatar i el Marroc a l'Eurorocambra. Segons el diari belga 'Le Soir', Kaili ha reconegut la seva implicació davant el jutge que investiga el cas, al qual ha assegurat també que va donar instruccions al seu pare per treure del seu domicili diners en efectiu. La policia belga va sorprendre el pare de Kaili sortint d'un hotel amb una maleta plena de diners, per la qual cosa va procedir a detenir l'eurodiputada malgrat la seva immunitat parlamentària.