En les últimes hores, s’ha viralitzat un vídeo publicat a Twitter per l’agència de notícies militars i d’afers exteriors OsintTv on es mostra un inusual comportament dels ocells suposadament minuts abans que es produís el terrible terratrèmol a Turquia i Síria la matinada de dilluns.

Fins aquest dimecres, el sinistre, d’una magnitud de 7,8 a l’escala de Richter, ha causat més de 9.200 morts i l’ha convertit així en un dels més mortífers d’aquest segle.

Bird behavior before the earthquake in Turkey pic.twitter.com/SUTAHSgwdo — Avia.Pro - 🛡️Foreign Affairs - 📡Geopolitics (@avia_pro) 6 de febrero de 2023

En el clip es veu com durant 45 segons els ocells sobrevolen la ciutat i canten agitats, com si ja preveiessin la tragèdia. Tanmateix, malgrat aquesta interpretació de les imatges, el cert és que no hi ha estudis que demostrin que això pugui ser completament cert.

Entitats com el Servei Geològic dels Estats Units només conclouen que «existeixen evidències anecdòtiques d’animals, peixos, ocells, rèptils i insectes mostrant un comportament inusual que pot anar de setmanes a segons abans d’un terratrèmol».

D’altra banda, si ens remuntem al 1923, un estudi realitzat pel sismòleg japonès Fusakichi Omori, exposat recentment en el document publicat el 2018 ‘Can animals predict earthquakes?’, conclou que la reacció dels ocells davant els terratrèmols és una «hipòtesi pobra». Segons les mateixes paraules d’Omori, «els ocells viuen en l’aire i no tenen res a témer als terratrèmols. Per què haurien d’aprendre a evitar els impactes negatius d’aquest fenomen si per a ells no en té cap? Aquest mateix estudi, a més, analitza 180 publicacions sobre el comportament inusual d’animals abans d’un terratrèmol, que prenen com a base 160 moviments sísmics i 130 espècies.

De moment, hi ha investigacions que avalen les dues postures, amb la qual cosa el debat entre els internautes està servit. Els ocells van predir allò que ni els experts van veure venir o va ser una simple casualitat?