Turquia i Síria ja sumen més de 21.700 morts pels terratrèmols que van sacsejar ambdós països el dilluns passat. Segons els últims balanços facilitats per les autoritats locals, el govern turc ha comptabilitzat 18.342 víctimes mortals i més de 74.000 ferits, mentre que Síria ha notificat 3.384 defuncions i més de 5.000 ferits sumant tant les zones controlades pels rebels com la resta del país. Les darreres actualitzacions arriben en un moment en què algunes de les províncies afectades pels sismes han començat a donar per acabades les tasques de rescat. En paral·lel, el president sirià, Bashar al-Assad, s'ha desplaçat aquest divendres per primera vegada a diversos hospitals de la ciutat d'Alep.

Malgrat que les esperances per trobar gent són cada cop menors, cent hores després del desastre encara apareixen supervivents. A la província turca d'Antakya, al sud del país -i una de les més afectades-, els cossos de rescat han trobat un equip de 30 miners amb vida sota les runes. Per altra banda, organitzacions vinculades a les Nacions Unides han enviat desenes de camions carregats amb material d'ajuda humanitària per oferir assistència a totes les persones desplaçades per la guerra que viu el país. Segons els càlculs de les associacions humanitàries, la zona nord de Síria és ara mateix la llar de gairebé dos milions de desplaçats.