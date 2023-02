El secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, ha assegurat aquest dimarts que els aliats negocien reforçar el suport a Ucraïna perquè "no hi ha senyals que Putin estigui preparant la pau". "El que veiem és justament el contrari, s'està preparant per a més guerra, noves ofensives i nous atacs", ha dit Stoltenberg abans de la reunió de ministres de Defensa de l'aliança que se celebra a Brussel·les. Pel secretari general de l'OTAN, la prioritat és enviar tancs a Ucraïna, però no avions de combat, que ha considerat que "no són una qüestió urgent". En la trobada, s'espera que els aliats concretin el subministrament de tancs promès a Kíiv.

Amb el ministre de Defensa ucraïnès, Oleksí Réznikov, els aliats debatran el desplegament dels tancs promesos a Ucraïna, però Stoltenberg ha subratllat que la demanda ucraïnesa d'avions –principal petició que el president Volodímir Zelenski va fer als països europeus en la seva gira la setmana passada pel continent- no és prioritària. "No és la qüestió més urgent, però hi ha una discussió en marxa i tenim consultes entre els aliats sobre el tipus de sistemes que hem d'aportar a Ucraïna", ha subratllat.