Les Forces Armades de Rússia han iniciat el desplegament al mar Bàltic de vaixells equipats amb armament nuclear, cosa que suposa una fita inèdita en tres dècades, segons un informe dels serveis d’Intel·ligència de Noruega, que inclou també l’enviament de submarins.

Es tractaria de vaixells de la Flota Nord, que en l’època de la Guerra Freda ja navegava amb armes atòmiques per donar compte del potencial armamentístic de la desapareguda la Unió Soviètica. Noruega no té constància que la Rússia moderna hagi recorregut mai a aquest tipus de desplegaments, segons l’estudi citat per Politico.

Temor nuclear

La Intel·ligència del país nòrdic reconeix que Moscou agita de manera «deliberada» el temor d’un possible atac nuclear, sota l’argument que estaria disposat a utilitzar-lo en cas que es veiés amenaçat per agents externs, en particular vinculats a l’OTAN –bloc del qual Noruega forma part–.

Aquestes capacitats es mantenen, a més, pràcticament intactes en un context marcat per la pèrdua d’equips i personal a conseqüència de l’ofensiva militar llançada sobre Ucraïna fa gairebé un any, segons recull l’informe conegut aquest dimarts, en el qual s’adverteix d’una possible escalada de les tensions on es veiés implicada l’Aliança Atlàntica.

El president rus, Vladímir Putin, ha verbalitzat l’amenaça d’utilitzar armes nuclears, tot i que sempre ha al·legat que mai actuaria en primer lloc, en línia amb la teòrica doctrina que continua sostenint Moscou en el dia d’avui per limitar-ne l’ús.