A finals del passat mes de març hi va haver cert rebombori al parc Walt Disney World d'Orlando, Florida. Un dels seus treballadors va ser enxampat fent gravacions a una jove de 18 anys sota la faldilla, sense el consentiment d'aquesta. La víctima no se'n va adonar perquè el treballador ja estava acostumat a fer aquest tipus de gravacions de forma continuada i d'amagatotis.

Jorge Díaz Vega, de 26 anys, va ser enxampat gràcies a un testimoni que va veure com Vega estava posant el mòbil sota la faldilla de la noia mentre ella estava distreta. El testimoni d'aquesta escena va decidir anar immediatament a avisar als agents de seguretat del parc.

L'acusat ha estat investigat durant gairebé un mes i ell mateix ha testificat relatant el temps que porta duent a terme aquesta pràctica de 'voyeurisme'. Vega fa més de sis anys que està fent gravacions a diverses clientes del parc d'atraccions de forma totalment discreta. Ha mostrat en el seu telèfon mòbil alguna de les gravacions de les seves víctimes i ha confessat el seu crim, ara pot anar a presó.

L'acusat ha fet unes 500 gravacions en aquests sis anys, les tenia comptades! Pels qui no saben que és el 'voyeurisme' és una malaltia mental on la persona observa a una o a diverses persones mentre mantenen relacions sexuals o estan despullades. Aquestes "observacions" es fan sense permís i d'amagatotis. La persona que pateix 'voyeurisme', gaudeix mirant els genitals o les activitats sexuals de desconeguts.

Vega porta des dels 20 anys cometent aquest delicte, al parc Walt Disney World d'Orlando, tipificat com a greu a Florida. L'acusat treballava a la botiga de regals de Star Wars i ha estat acusat d'un delicte greu de tercer grau punible que li pot comportar fins a cinc anys de presó.

Finalment, després de quasi un mes d'investigacions i de la seva detenció, ha estat alliberat sota fiança per la quantitat de 2.500 dòlars. Actualment ja no treballa per Walt Disney World.