Des de l’esclat del ‘Qatargate’, el suposat escàndol de corrupció que va portar a la detenció de la llavors vicepresidenta del Parlament Europeu, Eva Kailli, i un exeurodiputat entre d’altres el desembre passat, les despeses de les institucions europees i la seva manera d’interactuar dels seus alts càrrecs amb països tercers es miren amb lupa. Un article del diari Politico publicat aquest dissabte passat posa de manifest que alguns comissaris europeus, inclòs l’alt representant per a la política exterior de la UE, Josep Borrell, van acceptar que països tercers –entre ells Qatar, Marroc, Uzbekistan, Israel o Jordània– paguessin les seves despeses d’allotjament en desplaçaments oficials a aquests països.

El text, que es fa ressò de les despeses de viatge dels últims tres anys, apunta que van ser set els alts càrrecs que van acceptar que altres països es fessin càrrec de la seva factura d’hotel. És el cas de Borrell a Qatar, l’Uzbekistan i Jordània. També va acceptar l’«hospitalitat» diplomàtica del Govern del Vietnam el vicepresident de la Comissió, l’holandès Frans Timmermans l’any passat i dels Emirats Àrabs Units el vicepresident responsable de la promoció dels valors europeus, Margaritis Schinas, quan va viatjar a la península per atendre l’exposició de Dubai i mantenir reunions a Abu Dhabi.

Altres comissaris que, segons Politico, han viatjat en els últims anys amb la factura d’hotel pagada per tercers són el responsable d’ampliació, Oliver Várhely, al Marroc, Israel i Jordània, la comissària d’interior, Ylva Johansson, al Marroc el 2020 (juntament amb el comissari Várhely), el comissari de pressupostos, Johannes Hahn, a Qatar i Kuwait a principis del 2022. Segons aquest mitjà, cap dels comissaris va esmentar explícitament el fet que fos un tercer país qui es fes càrrec de la despesa d’allotjament i es van limitar a notificar-ne el cost «zero». Tots tret de la comissària d’energia, Kadri Simson, que sí que va informar que l’allotjament en el seu viatge a Egipte el juny del 2022 va ser ofert pel «govern local».

Codi de conducta

«En alguns casos, l’allotjament va anar a càrrec de les respectives autoritats nacionals en concepte d’hospitalitat diplomàtica (pràctica habitual a diversos països que ofereixen allotjament a convidats d’alt rang). Això es va acceptar de conformitat amb l’article 6.2 del Codi de Conducta dels Membres de la Comissió», ha explicat la Comissió Europea sobre l’acceptació de l’allotjament pagat. Segons Brussel·les, aquesta decisió està en línia amb el codi de conducta i és la pràctica habitual en la diplomàcia.

En el cas concret de Borrell, el desplaçament a Jordània, Qatar i l’Uzbekistan va ser per participar en actes, reunions o conferències internacionals com el Fòrum del Mar Mort, el Fòrum de Doha i un fòrum sobre connectivitat «en què els organitzadors o el país que convida van sufragar les despeses d’allotjament no només d’ell, sinó també de tots els oradors, participants o convidats d’alt nivell», ha explicat el seu portaveu, que ha rebutjat el to de l’article.

«Pot fer l’efecte (a l’article) que hi van gratis però tots els casos esmentats són per participar en fòrums. Els costos de transport els cobreix la Comissió Europea», ha afegit sobre unes despeses que són públiques i que mostren que les missions «van ser sufragades majoritàriament per la Comissió». «El caràcter específic de les funcions de l’alt representant requereix amplis compromisos interinstitucionals i polítics amb tercers països i organitzacions internacionals, així com amb diverses parts interessades. Per aquestes raons institucionals i per complir la seva missió i representar la Comissió i a la UE en la seva qualitat d’Alt Representant, ha de realitzar nombroses missions a tercers països», ha afegit la Comissió en un comunicat.