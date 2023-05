Les autoritats militars ucraïneses han activat aquest dilluns l'alerta antiaèria a tot el territori del país davant la possibilitat d'un atac rus amb el míssil supersònic 'Kinzhal', ha declarat el portaveu de les Forces Aèries d'Ucraïna, Yurii Ignat, en una roda de premsa.

"S'ha declarat una alerta en tota Ucraïna per l'enlairament d'un avió MiG-31K rus, que és el que transporta els míssils Kinzhal", ha dit Ignat, qui ha advertit que l'exèrcit ucraïnès no té defenses antiaèries capaces de protegir tot el territori d'aquesta mena de míssils.

"Vull recordar-los que no tenim suficients sistemes Patriot que puguin protegir el cel d'Ucraïna d'aquesta mena d'armament", ha dit Ignat dirigint-se als ucraïnesos. "És un míssil aerobalístic extremadament ràpid i molt precís", ha afegit el militar.

Un portaveu militar ucraïnès va anunciar aquest cap de setmana la intercepció la setmana passada en el cel de Kíev d'un míssil Kinzhal rus. Kíev hauria utilitzat per a la intercepció un dels sistemes antimíssils Patriot rebuts el mes passat dels seus aliats de l'OTAN.

Ucraïna no tenia fins llavors moment sistemes de defensa antiaèria capaços d'interceptar aquest tipus de míssils. No obstant això, Kíev només pot cobrir un número limitat amb la quantitat de sistemes Patriot rebuts. Els Kinzhal (Daga en rus) són míssils d'emplaçament aeri que tenen un abast de més de 2.000 quilòmetres i una velocitat deu vegades major que el so. Aquest míssil hipersònic d'alta precisió pot portar tant ogives nuclears com càrregues convencionals.