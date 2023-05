L'expresident dels Estats Units, Donald Trump, ha estat declarat culpable d'abusar i difamar la columnista de la revista Elle, E. Jean Carroll, a qui el jurat popular li obliga a pagar 5 milions de dòlars. En una sentència feta pública aquest dimarts, el jurat absol Trump del càrrec de violació.

El cas es remunta als anys 90, quan Trump i Carroll van coincidir de compres i ell la va assaltar als canviadors de roba, i s'ha tractat en un jutjat civil, i no penal, de manera que l'expresident nord-americà en cap moment ha fet front a una possible pena de presó. En un missatge a la xarxa social 'Thruth', Trump ha dit no tenir "ni idea" de qui és Carrol i ha afirmat que la sentència és "una vergonya" i part d'una "caixa de bruixes" contra ell.