Ucraïna i Rússia s'han acusat mútuament de destruir la presa de la central hidroelèctrica de Kakhova, al riu Dniéper, a 60 quilòmetres de la ciutat de Kherson, que ha començat a inundar els voltants de la regió.

El Comandament Sud de les Forces Armades d'Ucraïna ha informat de la destrucció de la infraestructura per part del Kremlin i ha indicat que està investigant la magnitud del dany, així com la velocitat i la quantitat d'aigua que afectarien a les zones probables d'inundació.

L'alcalde de Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, ha confirmat atacs nocturns a la central per part de les tropes ucraïneses, que haurien destruït les vàlvules, per la qual cosa "l'aigua de l'embassament va començar a descarregar incontrolablement riu avall". Minuts abans, Moscou va informar que la presa s'havia esfondrat "a causa dels danys", negant els atacs com a causa de la destrucció de la presa, segons l'agència russa TASS.

Leontiev ha declarat que les autoritats locals estan treballant per a "les pitjors conseqüències", tot i que ha assenyalat que el nivell de l'aigua ha pujat però "fins ara, no hi ha necessitat d'evacuar als civils". Així mateix, ha denunciat que això "és un acte terrorista molt seriós", per la qual cosa "estudiaran les conseqüències".

El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha convocat una reunió d'emergència del Consell de Seguretat Nacional d'Ucraïna en relació amb l'explosió de la presa, segons ha indicat el secretari del Servei de Seguretat ucraïnès, Oleksiy Danilov.

El cap de la Presidència ucraïnesa, Andrei Yermak, ha manifestat que aquest "crim de guerra dels terroristes russos" constitueix el delicte de "ecocidi". "Els russos seran responsables de la possible privació d'aigua potable per a les persones al sud de la regió de Kherson i Crimea, la possible destrucció d'alguns assentaments i la biosfera", ha explicat.

Així mateix, ha alertat que aquest incident representa una amenaça per a la central nuclear de Zaporiyia. Per això, ha remarcat que avui "la seguretat de les persones és una prioritat".

Zelenski va acusar fa mesos a les forces russes --que controlen la infraestructura des de principis de la invasió-- de col·locar mines a les instal·lacions amb la intenció de provocar una catastròfica inundació en les comunitats properes amb la finalitat de frenar l'avanç de les forces de Kíev.

Per la seva banda, els serveis d'Emergència russos també han denunciat atacs ucraïnesos amb míssils contra la premsa, que, no obstant això, no van causar greus danys.