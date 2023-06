Els serveis d'Intel·ligència del Regne Unit han afirmat aquest dimecres que Rússia està realitzant "esforços significatius" per reforçar les seves línies defensives, especialment entorn de la península de Crimea, annexionada el 2014.

"Hi segueixen havent combats intensos en sectors del sud d'Ucraïna. Tot i això, durant les últimes setmanes Rússia ha seguit esforçant-se per construir línies defensives en les profunditats de la seva rereguarda, especialment al voltant de la Crimea ocupada", detallen els experts britànics.

"Aquesta mobilització defensiva inclou una zona extensa de nou quilòmetres de llarg situada uns 3,5 quilòmetres al nord de la localitat d'Armiansk, a l'estret pont de terra que connecta Crimea amb la regió de Kherson", segons un comunicat publicat pel Ministeri de Defensa del Regne Unit.

La península de Crimea, i especialment Sebastòpol, on hi ha una base de l'Armada russa, és un objectiu destacat de les forces ucraïneses, que fan servir avions no tripulats i míssils per atacar objectius russos. El territori va ser annexionat el 2014, una decisió no reconeguda per la comunitat internacional.