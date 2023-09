L'agència espacial nord-americana, NASA, ha anunciat aquest dijous que nomenarà un director d'investigació dels "fenòmens anòmals no identificats" o UAP per les sigles en anglès, la terminologia que ha substituït els anteriors objectes voladors no identificats (OVNI, UFO en anglès). La decisió s'ha pres per recomanació d'un equip d'estudi independent que reclama a la NASA un paper "més destacat" en la "comprensió" dels UAP, fenòmens que no es poden identificar com a globus, avions o fenòmens naturals coneguts des d'una perspectiva científica.

Un exmilitar diu que els Estats Units mantenen en secret restes extraterrestres L'equip d'estudi independent de la NASA va utilitzar dades no classificades d'entitats governamentals civils, dades comercials i dades d'altres fonts per elaborar el seu informe. Segons apunta l'agència espacial nord-americana, actualment hi ha un nombre "limitat" d'observacions d'alta qualitat de UAP, fet que fa "impossible" extreure conclusions científiques "fermes" sobre la seva naturalesa. Per això l'informe considera que la NASA hauria de posar tot el seu potencial al servei de l'explicació d'aquests fenòmens, sovint captats per "sensors que no estan dissenyats o calibrats per a aquest propòsit" i "mancats de metadades per a la comprensió". Si a això s'hi afegeixen "arxius de dades incomplets", el resultat és que l'origen de "nombrosos UAP" segueix essent incert. A banda, l'estudi també recomana que la NASA explori la viabilitat de desenvolupar o adquirir un sistema de col·laboració oberta, basat per exemple en aplicacions de telefonia mòbil de codi obert, per recopilar imatges o altres dades recollides pels sensors d'aquests aparells dels "nombrosos ciutadans observadors".