Dos territoris enfrontats aguanten la respiració alhora. Durant una jornada infinita, israelians i palestins s’han mantingut pendents de si, finalment, després de 121 dies de guerra, hi hauria un alto el foc que pogués aturar els combats a la Franja de Gaza, retornar els ostatges israelians i permetre l’entrada d’ajuda humanitària. De moment, no ha pogut ser. Les declaracions del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, van continuar allunyant la possibilitat que tingui lloc una treva, mentre el grup palestí Hamàs manté el món en suspens abans de confirmar oficialment si accepten o no la proposta israeliana. A l’enclavament palestí, els bombardejos no s’han aturat ni un moment i les tropes israelianes han arribat a Rafah, la ciutat fronterera amb Egipte.

Netanyahu ha sigut clar. "No acceptarem tots els acords i no a qualsevol preu", va dir a l’inici de la trobada del Govern en un comunicat difós per la seva oficina. "Els esforços per alliberar els ostatges continuen en tot moment", va aclarir, alhora que va tornar a recordar que "l’objectiu essencial, el primer de tots, és eliminar Hamàs". Tot i que va agrair tota l’ajuda brindada pel seu principal aliat, els Estats Units, des de l’inici de la guerra, va assenyalar: "Com a Estat sobirà que lluita per la seva existència i el seu futur, prenem les nostres pròpies decisions, fins i tot en aquells casos en què no hi ha acord amb els nostres amics nord-americans". També es va encarregar d’assenyalar que no tenen pensat acceptar la reclamació de Hamàs d’alliberar milers de presos palestins a canvi dels 136 ostatges, vius i morts, encara en el seu poder.

Són detalls importants com aquests els que encallen les negociacions. Netanyahu va insistir que, en un hipotètic intercanvi d’ostatges israelians per reus palestins, la ràtio hauria de ser la mateixa que es va aplicar durant la treva de finals de novembre: tres excarceracions per cada alliberament. Però el primer ministre no està sol en la seva negativa. La majoria dels seus aliats ultranacionalistes s’oposen a qualsevol concessió i, fins i tot, fa uns dies el ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben-Gvir, va amenaçar de fer caure el Govern si Netanyahu accedia a retirar les seves tropes de Gaza. En canvi, tant els membres més centristes del Govern com els líders militars es van mostrar més favorables a un alto el foc, i van generar divisió entre els ministres del gabinet de guerra.

Una setmana després que els mediadors qatarians, egipcis i nord-americans es reunissin amb Israel a París per concretar la treva que aturaria els atacs entre un i dos mesos, Hamàs continua sense donar una resposta clara. "El moviment encara no ha donat una resposta i està portant a terme consultes finals amb membres del nostre poble i les seves faccions nacionals de manera que compleixi l’interès del poble palestí d’aturar l’agressió, la reconstrucció i l’alliberament dels presoners", va indicar una font del grup al canal Al-Aqsa, pròxim a ell. El Times of Israel va informar que és possible que Hamàs descarti un acord d’intercanvi d’ostatges si aquest no inclou un final clar de la guerra. Una font afiliada al Govern de Qatar va declarar a Al Araby que els EUA intenten convèncer Hamàs, la principal prioritat del qual és l’ajuda humanitària i el tractament dels ferits, que reprendre els combats serà difícil per a Israel després d’una pausa.

Des dels Estats Units, l’assessor de seguretat nacional, Jake Sullivan, ha alertat que l’alto el foc no està "a la cantonada". "En última instància, aquest tipus de negociacions es desenvolupen de forma una mica lenta fins que es desenvolupen molt ràpidament; per això és difícil establir un cronograma precís sobre quan podria concretar-se alguna cosa o, francament, si alguna cosa podria concretar-se", va dir Sullivan al canal ABC.

Accions contra la UNRWA

Mentre esperen la resposta de Hamàs, els palestins van poder presenciar les següents accions d’Israel contra la UNRWA, l’agència de les Nacions Unides dedicada als refugiats palestins, després d’acusar alguns dels seus membres de participar en l’assalt del 7 d’octubre. El banc israelià Bank Luemi va informar l’agència que està bloquejant el seu compte bancari a causa de "sospites tangibles que està transferint fons a grups terroristes a Gaza".

Encara pendents de la seva confirmació oficial, Hamàs defensa que si no s’acaba l’ofensiva militar a Gaza i es retiren les tropes israelianes és molt improbable que hi hagi acord. El grup palestí oferiria, segons els informes publicats fins ara sobre el possible acord, l’alliberament dels 136 ostatges que manté en captivitat, alguns de ja morts, durant un termini de 142 dies a canvi de l’alliberament de més de 100 presos palestins per ostatge. Mentre no arriba l’alto el foc, desenes de milers de persones a la Franja de Gaza pateixen les conseqüències d’una guerra en la qual han mort, de moment, almenys 27.000 persones.