Borrell denuncia un ambient "enormement restrictiu" en unes eleccions russes basades "en la repressió i la intimidació"

L'alt representant per a la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha denunciat que les eleccions russes -amb una victòria de Putin sense pràcticament oposició- van discórrer en un ambient "enormement restrictiu" i van estar marcades per "la repressió i la intimidació". Així s'ha expressat en una atenció als mitjans prèvia al Consell d'Afers Exteriors que se celebra aquest dilluns a Brussel·les, on precisament els ministres d'exteriors de la UE debatran sobre els comicis i la guerra d'Ucraïna. En aquest sentit, el dirigent preveu que els estats arribin a un acord polític per aplicar noves sancions a Rússia per la mort de Navalni i per utilitzar els beneficis dels actius russos congelats per reforçar el suport a Kíiv.

En comunicat també emès aquest dilluns i signat pel mateix Borrell, l'alt representant critica la "repressió sistemàtica" que pateixen els opositors polítics del president rus, Vladímir Putin, així com les organitzacions civils, la premsa independent i altres veus crítiques amb el règim. "La mort de Navalni és un altre signe d'aquesta repressió sistemàtica i cada cop més accelerada", denuncia.

Borrell també apunta que les eleccions s'han celebrat en un espai polític "molt reduït" i que ha estat envoltat "d'alarmants violacions de drets civils i polítics" que han "impedit la presentació de molts candidats".

Al mateix temps, lamenta que Rússia no hagi convidat observadors internacionals per supervisar els comicis i condemna "de forma enèrgica" el fet que s'hagin col·locat urnes en territoris ucraïnesos temporalment ocupats per Rússia. "Aquestes 'anomenades' eleccions representen una altra violació manifesta per part de Rússia del dret internacional", sentencia.

Sancions a Hamàs i als colons israelians

També en l'apartat de sancions, Borrell confia que aquest dilluns els estats de la UE arribin a un acord per tirar endavant un nou paquet de sancions contra Hamàs i contra els colons israelians en territori palestí, cosa que en l'anterior Consell d'Afers Exteriors va quedar paralitzat.

Sobre aquesta qüestió també s'ha expressat el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Albares, qui veu aquests avenços com "una bona notícia". De fet, Espanya ja va avançar en l'anterior trobada d'exteriors que aplicaria sancions contra els colons israelians de manera unilateral si no hi havia un consens a nivell comunitari.

En paral·lel, Albares ha assenyalat que Espanya tornarà a fer una crida per a l'alto el foc a Gaza i espera un debat sobre la revisió de l'acord d'associació entre la UE i Israel, una revisió que van demanar l'Estat i Irlanda el febrer passat.