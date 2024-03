L’Aràbia Saudita presidirà l’òrgan de l’ONU encarregat de promocionar els drets de les dones

L’Aràbia Saudita presidirà la Comissió de la Condició Jurídica de la Dona, l’òrgan de les Nacions Unides encarregat de promocionar els drets de les dones. En l’última reunió plenària de dimecres a Nova York, els 45 membres que formen part d’aquesta comissió han elegit com a nou president de l’òrgan l’ambaixador saudita davant l’ONU, Abdulaziz Alwasil, que comptava amb el suport del grup d’estats de l’Àsia-Pacífic. Cap país s’ha oposat a la decisió. Organitzacions de drets humans com Amnistia Internacional o Human Rights Watch han denunciat que es doni aquesta presidència a un règim que “regula per llei la tutela masculina sobre les dones” i que “facilita la violència domèstica i l’abús sexual”.

Entre els vuit països del grup europeu que formen part de la Comissió de la Condició Jurídica de la Dona hi ha Espanya, Israel, Àustria, Liechtenstein, els Països Baixos, Portugal, Suïssa i Turquia.