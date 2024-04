Una noia de 28 anys reobre el debat als Països Baixos: se sotmetrà a l'eutanàsia per depressió

Una noia de 28 anys amb depressió ha avivat el debat de l'eutanàsia als Països Baixos. Zoraya Ter Beek ha decidit sotmetre's a la mort assistida malgrat no tenir cap malaltia terminal. Tot i això, està segura que ha arribat al límit i no pot suportar més aquest trastorn mental amb el qual porta bregant des de fa anys.

Aquesta noia holandesa està diagnosticada d'autisme i el trastorn de personalitat. I ha pres aquesta decisió després que el seu psiquiatre li assegurés que no podien fer res més per millorar la situació després d'una depressió que no presenta signes de progrés. "Sempre he tingut molt clar que si no millora, no puc continuar amb això", ha admès aquesta noia en una entrevista a The Free Press.

Països Baixos va ser el primer país a aprovar l'eutanàsia el 2001. "És una mena d'opció acceptable presentada pels metges i els psiquiatres, quan abans era l'últim recurs", ha assegurat Zoraya Ter Beek. "La doctora realment es pren el seu temps. No és que entrin i diguin: estira't si us plau! La major part de les vegades primer ve una tassa de cafè per calmar els nervis i crear un ambient suau. Després em pregunta si estic llesta. Ocuparé el meu lloc al sofà i una vegada més em demanarà si estic segura", ha detallat.

La noia té un arbre tatuat que per a ella representa el creixement i els nous començaments. I fa ús d'aquest segell d'identitat per explicar-ne la situació. "El meu arbre és tot el contrari. Està perdent les fulles, s'està morint. I quan l'arbre va morir, l'ocell va sortir volant. No ho veig com si la meva ànima se n'anés, sinó més aviat com si fos alliberada de la vida", ha declarat.