Sant Fruitós de Bages es proposa adequar les lleres del riu d’Or i del torrent Bo que hi desemboca i convertir tot aquest entorn en un ampli itinerari de passeig al llarg d’uns 7,1 quilòmetres que travessarien el municipi pràcticament de punta a punta seguint el curs fluvial. La proposta, que implica un pla de restauració de l’ecosistema amb obra civil inclosa, suposaria una inversió d’uns 2,7 milions d’euros, i ajudaria a reduir el risc d’inundabilitat per crescudes dels cabals que ara afecten diversos trams al seu pas per l’interior del nucli urbà.

L’Ajuntament ha dissenyat un pla director que preveu diverses actuacions per trams i per fases, i que ha de servir de base per als projectes que n’hauran de concretar els detalls confiant que el municipi podrà optar als ajuts sol·licitats al Ministeri de Transició Ecològica. Uns ajuts que inclouen tant la redacció com la realització del projecte, i també la divulgació del que es vagi executant. Si s’obtenen els diners, i segons ha explicat el regidor de Planejament Urbanístic i Territori, David Uró, la idea és redactar el projecte complet al llarg del 2023 i poder començar a fer les primeres actuacions el 2024, si bé ja apunta que és una proposta «a llarg termini». Si no es reben els ajuts, es disposarà igualment del pla director per anar-lo desenvolupant quan es pugui. L’àmbit d’actuació afecta uns 163.061m2 al llarg dels 7,1 quilòmetres que van des de la C-25, a l’àmbit del polígon de Sant Isidre, fins a la desembocadura del riu d’Or al Llobregat, a la zona dels Tres Salts, passada l’autopista C-16. Això també inclou el ramal del torrent Bo que es troba amb el riu d’Or a la Sagrera, de manera que des del nucli, i seguint el curs fluvial, es podrà a anar «cap a l’horta, els polígons i el parc de l’Agulla, d’una banda, i cap a la zona esportiva i la C-16, de l’altra, per un camí ben fet i cuidat» i que enllaçarà amb la futura via blava del Llobregat. Les actuacions inclouen l’adequació del camí, reduccions de la densitat de vegetació i d’espècies invasores, i també obra civil. Es prioritzarà el pas elevat al camí de Viladordis en substitució de la passera actual, «que és petita i es tapona» amb inundacions quan hi ha crescudes; però també es preveuen canalitzacions, la millora del pas per sota de l’autopista C-16, o la del pont del Paco, entre la Sagrera i els polígons industrials, entre altres actuacions.