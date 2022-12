L'Ajuntament de Súria ha obert la convocatòria d’enguany del programa d’arranjaments per millorar l’accessibilitat i la seguretat dels domicilis de persones especialment vulnerables. El termini de presentació de sol·licituds acabarà el dijous 15 de desembre. L’objectiu d’aquest programa és ajudar a garantir les condicions de seguretat i habitabilitat mínimes de les llars de persones especialment vulnerables, per tal de promoure’n l’autonomia funcional i la qualitat de vida.

Es poden beneficiar d’aquestes subvencions les persones a partir de 65 anys, empadronades en el municipi i amb una antiguitat mínima d’un any en el Padró Municipal d’Habitants de Súria i les menors de 65 anys, amb necessitats especials en relació a la capacitat física i psíquica per desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar, i amb una antiguitat mínima d’un any en el padró.

Les intervencions subvencionables són reformes bàsiques de la llar, com reparacions, petites obres no estructurals i instal·lacions d’ajuts tècnics. Aquest programa d’arranjaments és una iniciativa de la Diputació de Barcelona, al qual s’adhereix l’Ajuntament de Súria a través de l’àrea municipal de Benestar Social.

Les subvencions seran atorgades mitjançant el procediment de concurrència competitiva, d’acord amb les bases reguladores del programa. Les persones interessades en poden demanar més informació a les dependències de l’àrea municipal de Benestar Social, a la planta baixa de la Casa de la Vila, en horari d’atenció al públic, ja sigui de manera presencial o trucant al telèfon 93.868.28.00. La convocatòria d’aquesta nova edició del programa va ser aprovada el passat 24 de novembre per la Junta de Govern Local.