La secció local d'Esquerra Republicana a Santpedor ha escollit, mitjançant la celebració d'una assemblea interna, Agustí Comas i Guitó per encapçalar la llista republicana en les pròximes eleccions municipals del 2023. D'aquesta manera, Comas agafa el relleu de l'actual alcalde, Xavier Codina, que ha decidit no optar a la reelecció després de dues legislatures al capdavant de l'ajuntament.

El nou candidat agraeix a la militància "la confiança per poder liderar aquest projecte", un repte que afronta "amb molta il·lusió i responsabilitat". També vol remarcar la rellevància que ha tingut tant Xavier Codina com l'exalcaldessa Laura Vilagrà "per arribar a fer aquest pas". En aquest sentit, els agraeix haver-lo convidat "a participar en el món de la política", tenint en compte que "són dues persones que van confiar en mi en el seu dia i que ara m'han donat l'oportunitat d'arribar a ser candidat a l'alcaldia del poble que estimo".

El candidat republicà també ha volgut remarcar la importància de l'equip que l'acompanyarà en aquest repte amb l'objectiu d'encapçalar "un nou projecte de poble que sigui encara millor i més cohesionat dins de la diversitat". Hi afegeix que "Santpedor és un poble divers i hem de ser capaços d'aglutinar aquesta diversitat i donar resposta a les necessitats de la gent".

Comas serà presentat públicament com a candidat aquest divendres, 16 de desembre, en un acte obert en què l'acompanyaran la consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà i l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina, que farà públic l'anunci del seu relleu. L'acte se celebrarà al convent de Sant Francesc a les 7 de la tarda i es parlarà sobre el municipi i el seu futur.