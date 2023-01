El conseller d’Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez Cambray, serà aquest dimecres, 11 de gener, a Sant Fruitós de Bages, on realitzarà una visita institucional al nou edifici de l’escola Pla del Puig, que es va posar en funcionament el setembre passat.

L’arribada del conseller està prevista a 1/4 de 2 del migdia. Primer anirà a l’Ajuntament, on serà rebut per l’alcaldessa, Àdria Mazcuñán, i pel regidor d’Ensenyament, Felip Echarri i altres membres del consistori. També hi serà present la delegada del Govern a la Catalunya Central, Montse Barniol, la directora dels serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central, Gemma Boix, i la cap del Gabinet del conseller, Gemma Espanyol.

A les 2 del migdia tota la comitiva es traslladarà fins a l’escola per trobar-se amb la directora del centre, marta Casas, i amb la resta de membres de l’equip directiu, amb qui tot seguit compartiran un dinar juntament amb les direccions de la resta de centres educatius del municipi.

L’acte s’acabarà a 2/4 de 4 de la tarda amb la descoberta d’una placa commemorativa al centre, i amb una xocolatada amb animació infantil.