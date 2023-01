L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha donat llum verd aquest divendres, en el marc del ple extraordinari de gener, a un pressupost per a aquest 2023 que arriba a la xifra rècord de 10.730.066 euros, una xifra que suposa un 4,93% d’increment respecte el de l’any anterior.

Pel que fa al capítol d’inversions, el pressupost per a aquest 2023 preveu una partida d’1,6 milions d’euros en què destaca la instal·lació d’una caldera de biomassa a l’Escola Sant Vicenç, la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a l’escola bressol municipal El Niu, l’adquisició de càmeres de videovigilància a punts estratègics del municipi, equipament per a la Policia Local i la construcció del vial d’accés a la C-55 en sentit sud. Pel que fa als equipaments, també es col·locarà una xarxa protectora i es reforçarà l’enllumenat del camp de futbol. En paral·lel, es potenciaran les accions a la via pública amb la reforma dels carrers del cementiri, l’habilitació d’un nou pipican a la Bòbila i també d’un espai de recepció per als animals abandonats, la reparació del pont de l’avinguda Secretari Canal i el projecte d’ordenació, protecció i adequació de l’espai natural de les Muntanyes Russes.

El pressupost ha estat aprovat amb els vots favorables de l’equip de Govern (Esquerra i PSC), el suport de Sant Vicenç de Castellet En Comú i l’abstenció de l’oposició (Junts x Sant Vicenç de Castellet).

L’alcaldessa, Adriana Delgado, ha argumentat que «els números s’han treballat a partir de l’eficàcia i l’eficiència en la gestió municipal, reforcen l’estabilitat pressupostària, promouen i preserven uns serveis públics de qualitat i mantenen a la baixa la pressió fiscal a la ciutadania amb els impostos i taxes congelats».

En aquest sentit, ha subratllat que el consistori ha hagut de fer un esforç important per aconseguir un pressupost equilibrat a conseqüència de l’increment de les retribucions del personal aprovada a la llei de pressupostos de l’Estat i dels costos dels subministraments de l’energia elèctrica i del gas, que suposen un augment molt important pel que fa a les despeses de manteniment dels equipaments i serveis públics. Precisament, s’ha avançat que es realitzarà una auditoria energètica per presentar mesures d’estalvi i eficiència. En paral·lel, l’Ajuntament continuarà patint la limitació estatal de la recaptació pel que fa a les plusvàlues municipals que tornarà a suposar deixar d’ingressar més del 50% habitual aquest any.

En paral·lel, l’executiu destaca que «es continua potenciant» l’estabilització de la plantilla municipal amb la consolidació de diferents llocs de treball i millora els serveis que tenen a veure amb la neteja, l’escola bressol, la seguretat ciutadana i l’administració, entre d’altres.